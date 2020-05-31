15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKoronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor.

31.05.2020 08:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:34
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor. Oluşturulan güvenlik noktalarından geçen araçlar, tek tek kontrol ediliyor.
Sokağa çıkma yasağının ikinci ve son gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde de güvenlik noktası oluşturan ekipler, buradan geçen araçları tek tek durduruyor. Araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediliyor. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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