25.06.2019 17:56
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti. Yapılan aramalara rağmen intihar eden kişinin cesedi bulunamadı.
Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa 'dan Anadolu Yakası 'na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu. Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı.
Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve Beşiktaş açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Kaynak: DHA
Avrupa , Anadolu Yakası , Güncel

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