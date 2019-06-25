25.06.2019 18:45
Haberler » Güncel » Haber

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi köpründen atlayarak intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi köpründen atlayarak intihar etti. Şahsı arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde saat 16.30 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü aracını durdurarak aşağıya indi. Korkuluklara doğru koşmaya başlayan şahıs kendini Boğaz'a bıraktı. Vatandaşın atladığını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. İntihar eden şahıs henüz bulunamazken ekiplerin İstanbul Boğazı 'ndaki arama çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ankara , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:04 AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
20:03 Hollanda'da "Yüzyılın Anlaşması" ve "Bahreyn çalıştayı" protesto edildi
20:02 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da- "Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere...
20:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir"
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ