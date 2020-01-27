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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Ersan SAN-Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.

27.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:0315 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Ersan SAN-Murat KORKMAZ/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartılırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy'den taksiye binen kimliği belirsiz bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelindiğinde taksiyi durdurdu. Araçtan inen kişi boğaza atladı. İhbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri atlayan kişiyi bulmak için boğazda arama çalışması başlattı. Denizde yapılan aramalar sonucunda intihar eden kişinin cansız bedeni Üsküdar Beylerbeyi Kıyı Emniyeti'ne getirildi. Köprü Koruma Amirliği'ne alınan taksi, polis ekipleri tarafından incelendi. Taksi sürücüsü ise Çengelköy Polis Karakolunda ifade verdi. Köprüden atlayan kişinin cenazesi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle köprünün Anadolu-Avrupa yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-köprüden görüntüler

-takside inceleme yapan polis ekipleri

-deniz polisi botlarından görüntüler

-kıyı emniyet botlarından görüntüler

-genel ve detay



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Kaynak: DHA

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