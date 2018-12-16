16 Aralık 2018, 12:45
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen vatandaş boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu.

KÖPRÜDEN BOĞAZ'A ATLADI

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

DENİZ POLİSİ YARALI OLARAK SAHİLE ÇIKARDI

Deniz Polisi İ.Ç.'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR OLUŞTU

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 12:45



YORUMLAR (15)
XXXXX: Ölüm ülkesi oldu her tarafından mutsuzluk nefret akıyor birileride ziyafet çekiyor yolsuzlukları ve hırsızlıkları ile Türkiyenin başına böyle lanet gelmedi son 15 yılda.
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ERDEM: Yaşanacak ülke olmaktan çıktık
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GS: Yazık kim bilir niye böyle bişe yaptı allah yaptıranlardan hesap sorsun inş seçim olunca ne oluyoki seçim üzerinden prim yapanları allaha havale ediyorum
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FOREST: Bu ülkede normal ölüm yok allah sonumuzu hayır etsin
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FOREST: Bu ülkede normal ölüm yok allah sonumuzu hayır etsin
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5 2
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