15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen bir erkek boğaza atlayarak intihar girişiminde bulundu.
KÖPRÜDEN BOĞAZ'A ATLADI
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.
DENİZ POLİSİ YARALI OLARAK SAHİLE ÇIKARDI
Deniz Polisi İ.Ç.'yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı.
VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR OLUŞTU
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 12:45