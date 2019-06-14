14.06.2019 08:22
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünün korkuluklarına çıkan kadın
-Tedbir amaçlı bekleyen itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Korkuluklara çıkan kadının ikna edilerek indirilmesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Polis, Güncel

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