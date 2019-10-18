Haberler » Güncel » 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.

18.10.2019 03:0215 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna etme çabaları sürüyor.

Ayrıca olay yerine çok sayıda özel harekat polisi de sevk edildi.



DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:58 15 temmuz şehitler köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi, polisin ikna çabalarıyla vazgeçti
03:52 Elindeki silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği durdurdu
03:51 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi (2)
03:49 15 temmuz şehitler köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi, polisin ikna çabalarıyla vazgeçti
03:46 Ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
03:28 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (5)
03:27 15 temmuz şehitler köprüsünde intihar girişimi
18.10.2019 04:01:31