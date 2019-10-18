15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna etme çabaları sürüyor.

Ayrıca olay yerine çok sayıda özel harekat polisi de sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köprüden ve trafikten görüntü

-Polisin güvenlik önlemleri

-İntihar eden kişiden görüntü

-Polisin ikna çabaları

-Genel ve detaylar