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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

26.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:2415 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Alça'nın yakınları tarafından alınan cenazesi Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Alça'nın yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumuna girişi

-Cenazenin gasilhaneye getirilmesi


- İstanbul

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Güncel

Kaynak: DHA

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