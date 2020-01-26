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15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

26.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:39
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erkek arkadaşı tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı Mehmet Keleş tarafından otomobil içinde bıçaklanarak öldürülen Ece Alça'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ece Alça'nın yakınları tarafından alınan cenazesi Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Alça'nın yarın İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.
15 temmuz şehitler köprüsü'nde öldürülen kadının cenazesi adli tıp'tan alındı

Adli Tıp Kurumu, Güncel

Kaynak: DHA


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