15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı- 2

Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
- 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı. TEM
otoyolu Edirne
istikametinde ilerleyen polis aracı, saat 10.30 sıralarında köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevkedildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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Kaynak: DHA