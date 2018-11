15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Sürpriz Evlenme Teklifi

11 Kasım 2018 Pazar 18:07



Bugün İstanbul 'da gerçekleşen 40. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne olurken, köprüde sürpriz evlenme teklifleri de gerçekleşti. O evlenme tekliflerinden birini yapan damat adayına ise organizasyon sırasında arkadaşlarından destek geldi.Binlerce kişinin katıldığı İstanbul Maratonu ilginç görüntülere sahne olurken, köprünün üzerini kullanan vatandaşlar bu güzel anları da değerlendirmeyi ihmal etmedi. Bu unutulmaz anları fırsata çeviren bazı geçler ise sevdiklerine evlenme teklifinde bulundu. Arkadaşlarından destek alan Can Kırvaç, kız arkadaşı Ayşe Özçetin'e evlilik teklifinde bulundu. Can Kırvaç'ın arkadaşları tam köprü üzerine geldiklerinde bir çember oluşturarak, gençleri ortaya davet etti. Can Kırvaç, çemberin ortasına gelen Ayşe Özçetin'in önünde oturarak yüzüğü gösterdi ve evlilik teklifinde bulundu. Çemberi oluşturan gençler ise 'Evet' şeklinde tempo tuttu. Gelin adayı Can Kırvaç'ın bu teklifine 'Evet' diyerek cevap verdi. Yaşanan bu evlilik teklifine alkışlarla destek veren gençlerin bu anları ise bir anı olarak arkadaşları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL