15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
08.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:14
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 17 oldu.
Kaynak: DHA