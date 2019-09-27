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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu böyle görüntülendi Köprü üzerinden çekilen görüntülerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyorİSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu köprü üzerinden görüntülendi.

27.09.2019 14:08
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu böyle görüntülendi
Köprü üzerinden çekilen görüntülerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor
İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu köprü üzerinden görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde köprüde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor.
İstanbul'da dün Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çekilen bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Çok geçmeden sırrı çözülen fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu anlaşılmıştı.
Herhangi bir hasarın olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu köprü üzerinden çekilerek görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde herhangi iddia edildiği gibi bir hasarın söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu böyle görüntülendi

İstanbul, Deprem, Genel

Kaynak: İHA

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