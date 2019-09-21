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Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti

Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan şahsı korkuluklardan inmeye ikna ederken, bir babanın küçük kızına intihar anlarını canlı canlı izletmesi tepki topladı.

21.09.2019 14:41

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilirken, bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir şahsın köprü korkuluklarına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

BİR SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonuç vererek şahıs korkuluklardan indirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

İNTİHAR ANLARINI KIZINA İZLETTİ

İntihar teşebbüsü nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise normale döndü. Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise pes dedirtti. Bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.

Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(4)
MEGAMAN:İzlemesi değil sorumsuzlugu umursamazlıgı ve içten içe gülüşü ve küçük görmesi sinirlendiriyor insanı.
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DISARDAN BIR MEMUR:ARTIK AVRUPADA BILHASSA ALMANYADA BU GIBI OLAYLARDA VIDEO FOTOGRAF VE CANLI YAYIN YAPMAK CIDDI SUC SAYILIYOR CEZASI VAR MALESEF GÖRGÜSÜZLÜGÜN CEHALETIN HAT SAFHAYA ULASTIGI AR UTANMA VE AHLAK SEVIYESININ COK DÜSTÜGÜ ÜLKEMIZDE BU GIBI SEYLERE CIDDI ÖNLEMLER TEDBIRLER CEZALAR GELMESI GEREKIR AYRICA AVRUPADA KIMSE KIMSENIN IZNI OLMADAN KAYIT ALTINA ALAMAZ FOTOGRAFINI VE VIDEOSUNU CEKEMEZ SIKAYET NETICESINDE SUCTUR CEZAI YAPTIRIMI VARDIR
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AYHAN:Ulkenin suyu çıkmış millet bunalıma girmiş bunlarda hiç umurlarinda değil oh olsun ne güzel hakediyorsun gibi veya gülerek zevk alarak izliyorlar.Böyle insanların yaptığı kötülük dimi.Yarin kendi başına gelince de ağlama isyan etme bugünlerin hatırla sorumsuz umursamaz vicdansız insan faydasız ve bencil insan.
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NE ŞİMDİ BU:bunun dört çocuğu var içlerinden birinin durumu çok iyi öbürleri kelekten bir hayat işte o hep öbürünü tutardı şimdi de yatağa bağlı kalıcak ilerde ve tekrra bana muhtaç kalacak ve ben de onu muhafaza edem işte o gün bende dersimi vermiş olucam ve o gün ben bıoyığığımın altın gülecem son
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