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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK ÇAMLICA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ

SOKAĞA çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

11.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:30
SOKAĞA çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı kararı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öğle saatlerinde çok az sayıda aracın seyir halinde olduğu görüldü. Köprüye giden yollarda da sakinlik gözlenirken, boğazda ise gemi geçişleri devam ediyor. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDEKİ SAKİNLİK ÇAMLICA’DAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Çamlıca, Güncel
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