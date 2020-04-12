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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SOKAĞA çıkma yasağının 2. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

12.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:00
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SOKAĞA çıkma yasağının 2. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının 2. gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çok az sayıda aracın seyir halinde olduğu görüldü. Köprüye giden yollarda da sakinlik gözlendi. Köprü ve çevresindeki sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Güncel
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