22.05.2019 19:14
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Köprü Geçiş Cezalarının Affını Öngören Torba Teklif Meclis'te Kabul Edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

KANUN TEKLİFİ NELERİ İÇERİYOR?

Kanun teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyor. TRT personeli disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri içeren teklifte MTA ruhsatlarına ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklif 15 Temmuz Şehitler köprüsünden hatalı geçişlerin cezaların iptalini içeriyor.

Köprü Geçiş Cezalarının Affını Öngören Torba Teklif Meclis'te Kabul Edildi Politika, Ekonomi, Güncel