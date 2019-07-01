01.07.2019 18:32
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.
İstanbul 'da bir trafik magandası "tek teker" kullandığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmiş ve sürüş görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Polis , büyük tepki çeken trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü N.T.'yi yakaladı. N.T.'ye, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikten 108 lira, motosiklet yönetmelikte belirtilen güvenlik şartına uymamasından 235 lira olmak üzere toplamda 451 lira para cezası uygulandı. N.T. trafikte kişilerin hayat sağlığını tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Polis , Güncel

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