15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 4 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hasarlı kaza yapan araçların rapor tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, önce fotoğraflama yapan şoföre daha sonra 2 araca çarptı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CCB 146 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra farklı bir araca çarparak durabildi. Araç sürücüleri kaza raporu ve fotoğraflama yaptıkları esnada aynı yönde ilerleyen 34 BU 5193 plakalı araç sürücüsü hızını alamayarak önce fotoğraflama yapan sürücüye ardından 2 farklı otomobile çarptı. Araçta sıkışan sürücü etraftaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan bir sürücü, "Önce bariyerlere çarptı durdu. Sonra ben de sinyal verdim sola doğru geçecektim. Sonra bu hızlı geldi vurdu bize. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı" dedi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücüyü kurtarma çalışması

-Kaza yapan araçlar

-Kazaya karışan araçların sürücüleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerine gelen sağlık ekipleri

-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

-Ambulans içindeki yaralılar

-Bir sürücü ile röp.

-Genel ve detay