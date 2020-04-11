Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE DENETİM

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

11.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:53
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE DENETİM
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge kontrolü yaptı. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara ise ekipler idari para cezası uyguladı. Bir Sağlık çalışanı, "Yollar boş keşke hep böyle olsa" şeklinde konuşurken, İstanbul Eczacılar kooperatifinde çalışan bir kişi ise     "Başarılı, olması gereken bu zaten. Gayet memnunuz olması gereken buydu" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE DENETİM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 16:54: Fırıncıların "ekmek" mesaisi devam ediyor - Haber 16:54: ABD'de Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti - Haber 16:52: Koronavirüs para ve kredi mekanizmasını değiştirecek - Haber 16:52: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 875 oldu - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber