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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne korona etkisi

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne korona etkisi Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görüntülendi Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

11.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:35
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne korona etkisi
Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görüntülendi
İSTANBUL - Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00 itibari ile başlayan yasak kapsamında İstanbul 'da trafiğin yoğun olduğu yerler sessizliğe büründü. Gündüz kendini hissettiren sessizlik akşam saatlerinde de devam etti. Her gün binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, akşam saatlerinde boş kaldığı görüldü. Birkaç aracın kullandığı köprü ise drone ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne korona etkisi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel
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