Haberler » Güncel » 15 Temmuz Şehitler köprüsünü kapatan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler köprüsünü kapatan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.

18.10.2019 18:5615 Temmuz Şehitler köprüsünü kapatan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce  kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçladan kaydı bulunan Bülent A.  Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye gönderildi. Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevkedilen Bülent A. "Korku, panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI SANİ'Yİ KABUL ETTİ
19:23 Silopili gençler Fenerbahçe U17 altyapı takımı ile maç yaptı
19:22 ABD uçağı Venezuela yine hava sahasını ihlal etti
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı medya temsilcileriyle toplantısına katılan gazetecilerden...
19:21 Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu
19:20 Trump: Her iki tarafta da iyi bir irade var
19:19 Kayseri'de DEAŞ operasyonu
18.10.2019 19:25:29