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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

18.10.2019 12:0515 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ KAPATAN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce  kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit,  basit yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Bülent A.  Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bülent A.'nın adliyeye sevki



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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