15 Temmuz Şehitler Müzesinde Ders İşlediler

Hitit Üniversitesi
Siyasal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri, Anayasa Hukuku dersinin "demokrasi" konusunu Çorum
Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde işledi.
Hitit Üniversitesi Siyasal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Sercan Ercan, demokrasi konusunu 15 Temmuz darbe girişiminin bıraktığı izlerin ve Çorumlu şehitlerin silikondan yapılmış heykellerinin sergilendiği Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde işleme kararı aldı.
Müzeye giden öğrenciler önce 15 Temmuz konulu kısa filmi izledi, ardından demokrasi konulu dersi işledi.
Öğrenciler dersin sonunda müzeyi gezdi. Gezide örgencilere Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Güngör Karakaş ve öğretim görevlisi Erdoğan Kaya
da eşlik etti.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:18