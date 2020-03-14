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15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi

Can EROK-Özgür KUMANOVALI / 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.

14.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:59
15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi

Can EROK-Özgür KUMANOVALI/ 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.

Koronavirüs salgını için başlatılan önlemler kapsamında İBB ekipleri tarafından Esenler 'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler otogarda bulunan otobüs firmalarına ait peronları ve yolcu bekleme salonlarında ilaçlama yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Esenler, Güncel

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