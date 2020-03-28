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15 Temmuz Şehitler otogarında otobüs giriş çıkışlarına izin verilmiyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar uyarınca, saat 17.00 itibarıyla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda ve Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda otobüs giriş çıkışları yasaklandı.

28.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:32
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar uyarınca, saat 17.00 itibarıyla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda ve Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda otobüs giriş çıkışları yasaklandı.
Polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının kararını, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki otobüs firmalarına gün boyu tebliğ etti.
Kararın yürürlüğe gireceği saat 17.00'ye kadar otogara otobüs girişine ve çıkışına izin verildi.
Otogarın otobüslerin giriş ve çıkış yaptığı turnikeleri demir bariyerlerle kapatan ekipler, saat 17.00 itibarıyla son otobüsün de hareket etmesinin ardından gelen otobüsleri geri çevirmeye başladı.
Bu arada, İstanbul'dan ayrılmak isteyen bazı vatandaşların otogardaki bekleyişi sürüyor.
Otobüs firmalarının bazıları kepenk indirirken, bazıları "Bilet satışımız yoktur." şeklinde yazı asarak gelen yolcuları geri çeviriyor.
Harem'de de seferler durduruldu
Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda da 17.00 itibarıyla otobüs seferleri durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otogar Büro Amirliği tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.
İstanbul Valiliği, bu süreçte tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan,son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların, kaymakamlık izni ile seyahat edebileceğini duyurmuştu.
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15 Temmuz Şehitler otogarında otobüs giriş çıkışlarına izin verilmiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Harem, Güncel

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15 Temmuz Şehitler otogarında otobüs giriş çıkışlarına izin verilmiyor

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