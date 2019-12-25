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15 Temmuz Şehitler Otogarını İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. işletecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarının işletmesi ihaleye çıkarıldı.

25.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:47 15 Temmuz Şehitler Otogarını İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. işletecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mülkiyetinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ( ) Otogarının işletmesi ihaleye çıkarıldı. İhaleyi yıllık 27 milyon lira bedelle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. kazandı.

İBB'nin mülkiyet ve yönetiminde bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarındaki ticari alanların 3 yıl boyunca işletilmesine ilişkin ihale yapıldı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığındaki İBB Encümeninin Saraçhane binasında düzenlediği ihale, açık teklif usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye sadece İBB iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve Ticaret A.Ş., yıllık 26 milyon 850 bin lira teklif verdi. Açık artırma ile devam edilen ihalede, Boğaziçi Yönetim A.Ş., 15 Temmuz Şehitler Otogarının ticari alanlarını 27 milyon lira yıllık bedel ve 3 yıl süreyle işletme hakkı kazandı.

Otogar içerisindeki otoparklar da Ağustos ayından itibaren İBB'nin şirketlerinden İSPARK tarafından işletiliyor. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler, Güncel

Kaynak: İHA

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