15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Bir Yılda 230 Bin Bardak Çay İkramı

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatlarıyla 2018 yılında yapımı tamamlanan "15 Temmuz Şehitler Parkı' bir yılda vatandaşlara 230 bin bardak ücretsiz çay ikram etti.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Atatürk
Mahallesi'ndeki "15 Temmuz Şehitler Parkı"nın toplam 20 bin metrekarelik alana kurulduğu belirtildi.
Parkın içinde kır kahvesi, tenis kortu, satranç ve golf alanı, büfe, mescit, oturma alanları, lavabo ve duş, fitness alanı, bebek bakım odası, güvenlik kulübesi, seyir terasları, bin metrelik koşu, bisiklet yolu ile seyir terasları bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların parkta hem gönül rahatlığıyla spor yaptığı hem de aileleriyle kaliteli vakit geçirdiği vurgulandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Tunceli halkı her şeyin en iyisine layık. Biz de bu düşünceyle vatandaş odaklı projeler hayata geçirdik. 15 Temmuz Şehitler Parkımız da bu amaçla yaptığımız yerlerden bir tanesi. Halkımız dinlenme fırsatı bulduğu bu alanda, çay da içme fırsatı bulsun istedik. Vatandaşlarımızın aileleriyle geç saatlere kadar vakit geçirdiği parkımızda, ücretsiz çay ikramında da bulunuyoruz. Öyle ki şu ana kadar parkımızda bir yıl içinde toplam 230 bin bardak ücretsiz çay ikram edildi."
Tenis, Tunceli, Kültür Sanat
Kaynak: AA