14.07.2019 11:56
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15 Temmuz şehitleri anısına tenis turnuvası

15 Temmuz şehitleri anısına tenis turnuvası

Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına tenis turnuvası düzenlendi.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına tenis turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Tenis İl Temsilciliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi. Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra 7'den 70'e her yaştan 90 sporcu katıldı.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 hafta süren turnuvada maçlar çekişmeli geçti. Tenis hocalarının da eğitim amaçlı eşlik ettiği maçların sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Adana, Tenis, Spor

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