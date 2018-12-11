15 Temmuz Şehitleri Derneği, Fatih Portakal Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Antalya'da, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Fatih Portakal hakkında ana haberde söylediği, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına" sözleriyle 'terör örgütlerini göreve çağırdığını' iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

FATİH PORTAKAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Antalya Adliyesi'ne gelerek, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan dernek üyeleri adına basına açıklama yapan Dernek Başkanı Meltem Kılıç, Fatih Portakal'ın 10 Aralık tarihindeki ana haber bülteninde söylediği sözleriyle suç işlediğini iddia etti.

"FATİH PORTAKAL, İNSANLARI AYAKLANMAYA DAVET ETMİŞTİR"

Kılıç, Portakal'ın Fransa'daki protestolar ile ilgili haberin ardından sarf ettiği "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa? Korkudan, endişeden dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına?" sözleriyle terör örgütlerini ve sempatizanlarını göreve çağırdığını iddia etti. Meltem Kılıç, "Fatih Portakal, Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet etmiştir. Ayrıca, Türk Devleti'ni aciz göstererek aşağılamış, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, terör örgütlerini Gezi vandalizminde ve Demirtaş'ın sokağa davet çağrısında olduğu gibi insanları suç işlemeye tahrik ederek, kamu güvenliği açısından da açık bir tehlikenin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır" dedi.