Haberler» Güncel» Haber

15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudular

Adana'da öğretmen ve kursiyerler 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudu.

19.07.2019 13:48 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudular
Adana'da öğretmen ve kursiyerler 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okudu.
Cumhuriyet Halk Eğitimi Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında merkez binasında "30 kuş, 30 hatim" adlı program düzenlendi.
Merkez Müdürü Levent Turan, konuşmasında 15 Temmuz'un tarihi tersine çeviren bir destan olduğunu kaydederek, bu destanı yazanın da millet kendisi olduğunu belirtti.
Darbe girişiminin seyrini değiştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in sıkılan 30 kurşunla şehit edildiğini hatırlatan Turan, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın bu duruma atfen yazdığı "30 kuş" adlı şiir üzerine kendilerinin de son bir haftada öğretmen ve kursiyerleriyle 15 Temmuz şehitleri için 30 hatim okuduklarını söyledi.
Turan, 15 Temmuz şehitlerinin adının sonsuza kadar yaşatılmasını sağlamak amacıyla merkez binasının girişine şehitler köşesi yaptırdıklarını, derslik ve atölyelerine onların isimlerini verdiklerini ve her bir şehit adına fidan diktiklerini anımsattı.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve "15 Temmuz şehitleri" oratoryosu sahnelendi.
Programa, şehit aileleri, kurum yetkilileri, öğretmen ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: AA
Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:44   Eşiyle tatil yapan kadın küvette ölü bulundu
14:44   Ordu'da motosiklet devrildi: 1 ölü
14:43   DHA DIŞ - Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
14:43   Ebru, silahlı kavgada öldürüldü
14:43   Ebru, silahlı kavgada öldürüldü
14:43   Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın
14:42   '17 Burda Alışverişleri' termos çanta hediyeli