15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

10.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:54

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Osmaniye Valiliği tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Enver-ul Hamit Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Program öncesi Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Şehitliğini ziyaret etti.

Programda ise 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kaynak: AA

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