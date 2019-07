15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi açıldı (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, milletten gasbettikleri tanka, uçağa, helikoptere güvenen korkakların, aziz milletimizin cesareti ve sarsılmaz iradesi önünde düştükleri, aciz ve zavallı durumu ders olarak anlatmaya devam edecektir." dedi.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in meddah gösterisi ile başladı.

Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, hain darbe gecesini, aydınlık şafağa ulaştıran milletin, en büyük kahramanlık hikayelerinden birini Kazan'da yazdığını, şehit kanlarının beldenin ismine şan kattığını ve ilçenin Kahramankazan ismini aldığını söyledi.

Müzenin, 15 Temmuz destanını geleceğe taşıyacağını ve gelecek kuşaklara emanet edileceğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini, aziz milletimizin yaşayan hafızası, manevi değerlerinin ve milli faziletlerinin abideleşmiş bir kimliği olarak görüyorum. İnsan beşerdir ve unutmak doğamızın bir parçası. Olayları hatırlasak da yaşananların manasını, anlamını o ilk zamanki gücüyle, değeriyle idrak etmek kolay değildir. Özellikle gelecek nesillerin yaşananları hakkıyla bilmesi ve anlaması çok önemlidir. O yüzdendir ki açılışını yaptığımız, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi gibi abide eserler, ayrı bir değere sahiptir. 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığımızı ve devlet varlığımızı ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısına dikilen, canı pahasına bir adım dahi geri atmayan aziz milletimizin iradesini, burada yaşatacak ve nesilden nesile aktaracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaydettiği "Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar." sözünü hatırlatan Bakan Ersoy, müzenin her daim, tek otorite kabul edilen halkın gücünün simgesi olarak yaşayacağını dile getirdi.

Ersoy, "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, milletten gasbettikleri tanka, uçağa, helikoptere güvenen korkakların, aziz milletimizin cesareti ve sarsılmaz iradesi önünde düştükleri, aciz ve zavallı durumu ders olarak anlatmaya devam edecektir. Mesaj açık ve nettir. ya millet için milletle birlikte var olursunuz, ya milletin karşısında durur hezeyan ve hüsran içinde yok olursunuz." diye konuştu.

17 milyon ödenekle inşa edildi

Bakan Ersoy, 17 milyon lira ödenekle inşa edilen müzenin yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, sığınak alanından depolara, kongre ve sergi salonlarından çocuk atölyesi ve kafeteryasına modern bir müze ve bir yaşam alanı inşa ettiklerini anlattı.

Müzenin aynı alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesince ortaklaşa yapılacak, Ova çayı Millet Bahçesi rekreasyon alanı peyzaj düzenlemesine açıldığını aktaran Ersoy, peyzaj alanı ile geniş bir panoramada görsel bütünlük oluşturduğunu ifade etti.

Müzede dijital ziyaretçi defterinin de yer alacağını dile getiren Ersoy, bu defterin 15 Temmuz'a dair hala canlı olan duyguları, anıları kayıt altına alma noktasında çok önemli bir fayda sunacağının altını çizdi.

Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, bizlerin şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize bir vefa borcumuzdu. Bu borcu bir nebze olsun ödeyebilmek bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. 15 Temmuz Türk milletinin bağımsızlığı ve devletinin varlığı uğruna, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da, Sakarya ve Dumlupınar'da yazdığı destanlara eklenen yeni bir tarih sayfasıdır. Unutmayız ve asla unutturmayız."

Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Kahramankazan'da 15 Temmuz gecesi şehit düşen Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, beraberindekiler, şehit ve gazi yakınları müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, programda yanında oturan 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova ile de bir süre sohbet etti.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ile Özgül Özkan Yavuz ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Modern mimariye sahip kahramanların müzesi

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alıyor.

Müze sergi salonunun girişinde yer alan ve o gece yaşanan olayların etkisinin bir enstalasyonla yansıtıldığı camlı bölümün üzerinden sergileme bölümüne geçiliyor.

Salonun bir duvarında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında, Türkiye'de gelişen olaylar, başlangıç saati itibarıyla dakika dakika bir zaman çizelgesinde anlatılıyor. Diğer duvarda ise Türkiye ve Kahramankazan'da 15 Temmuz günü ve sonrası yaşananların yer aldığı fotoğraflar bulunuyor. Bu fotoğraflar, ses efektleri ile bir nehir kıvrımı görüntüsünde duvarın içinden çıkıyormuş algısı oluşturularak ziyaretçilere sunuluyor.

Diğer bölümde ise Kahramankazan'da gazi olan vatandaşların öz geçmişleri, 15 Temmuz gecesi ve gazi oldukları an yaşadıklarını anlattıkları röportajların bulunduğu kiosklar ve o gece çekilmiş fotoğrafların illüstrasyonları sergileniyor.

Salonunun odak noktasına yerleştirilen dijital ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi ailesi ile yaşadıkları anlatılıyor.

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları da sergilenecek

Kahramankazan'ın 9 şehidinin anıldığı sergileme ünitelerinde ise şehitlerin fotoğrafı ve kendilerine ait özel eşyaları yer alıyor. Ekranlarda 9 şehidin her biri için hazırlanan üç dakikalık filmler gösteriliyor.

Ziyaretçiler, müze sergi salonunda yer alan kiosklar üzerindeki ekranlarda, 15 Temmuz olaylarına ilişkin arşiv bilgilerine de ulaşabilecek.

Müzenin, bir başka salonunda ise Türkiye'de 15 Temmuz olaylarında şehadete eren tüm şehitlerin fotoğrafları yer alıyor. Çıkış koridorundaki videowall ekranlarında ziyaretçilere Türkiye'nin yeni projelerine ait bir film sunuluyor.

