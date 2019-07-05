15 Temmuz şehitlerini kompozisyonla anacaklar

Siirt Gençlik Merkezi yaz okullarında eğitim gören öğrenciler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit olanların anısına kompozisyon yazıyor.

Aralarında, darbe girişimi gecesi aileleriyle sokaklarda darbeye karşı tepkisini dile getirmek için Valilik önünde bekleyenlerin de bulunduğu çocuklar, 15 Temmuz'a ilişkin düşüncelerini kaleme alacak.

Siirt Gençlik Merkezince düzenlenen ödüllü kompozisyon yarışmasında dereceye girecek 3 öğrenci, yazdıkları kompozisyonu 15 Temmuz'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek programda okuyacak, ödüllendirilecek.

Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Göztok, yaptığı açıklamada, çocukların hain darbe girişimini unutmaması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

15 Temmuz'un sadece anılacak bir gün değil, yaşanılacak bir gün olması gerektiğini belirten Göztok, "Çocuklarımıza küçük yaşlarda 15 Temmuz ruhu ve bilinci verilirse, benzeri darbe girişimleri hiç başlamadan ortadan kalkmış olacaktır." dedi.

Çocukların dilinden 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak istediklerini kaydeden Göztok, şöyle konuştu:

"Bu konuda bazı çalışmalar yapma kararı aldık. Bunlardan biri de çocukların dilinden 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak. Ödüllü bir kompozisyon yarışmasına başladık. İnşallah 15 Temmuz gecesi düzenlenecek etkinlikte yarışmada dereceye giren kardeşimize ödülünü teslim edeceğiz. İstiyoruz ki; 15 Temmuz unutulmasın, çocuklarımız 15 Temmuz ruhunu ve yaşananları unutmasın."

Göztok, Gençlik Merkezinde devam eden Kur'an kurslarında da darbe girişiminde şehit olanlar için Kur'an okutulacağını aktardı.

Çocuklardan 12 yaşındaki Birdal Üzer, yazacağı kompozisyonda Ömer Halis Demir'den söz edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına yer vereceğini söyledi.

15 Temmuz gecesi babasıyla Siirt Valiliği önüne gittiğini ifade eden Üzer, "15 Temmuz gecesi meydanlara indik. O geceyi unutamıyorum. Çok cesaretliydim. Terlikle koşarak meydana gittim. Kompozisyon yarışması olduğunu öğrendim ve hemen katılmak istedim. İnşallah birinci olacağım." diye konuştu.

Hevidar Tuğrul, 15 Temmuz şehitlerini anmak için kompozisyon yazdıklarını anlatarak, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Bu konuda kompozisyon yazmanın kendileri için gurur olduğunu aktaran Tuğrul, "Bizim için canlarını feda ettiler. Biz de onları en güzel şekilde anmalıyız. Şehitlerimizi anmaya kompozisyon yetmez. Ama olsun onlar için yazmak bile güzel." ifadelerini kullandı.

Fatma Sungur ise, millet olarak darbeye karşı çıkıldığına işaret ederek, yaşananları kompozisyonla en iyi şekilde anlatacağını kaydetti.

Enes Yağmahan da, hain darbecilere karşı milletin önemli bir duruş sergilediğini anlatarak, bu yaşananları yazıya dökeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA