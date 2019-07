15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyorMüzede Çorumlu şehitlerin bal mumu heykelleri ve özel eşyaları ile fotoğraflar sergileniyor15 Temmuz'un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir için de müzede özel bir bölüm bulunuyorÇorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: "Malazgirt'ten bugüne Anadolu toprakları şehit kanlarıyla sulandı"ÇORUM - Çorum Belediyesi, 15 Temmuz'da yaşanan ihanetin ve bu ihanet karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması ve milli ruhun diri tutulması amacıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi kurdu. Kültür Park içerisinde geçtiğimiz yıl 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan müzede Çorumlu şehitlerin hatıraları yaşatılıyor.Çorumlu şehitler Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları ile fotoğraflar sergilendiği müzede ayrıca 15 Temmuz'un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor.Ayrıca müzede bulunan sergi salonunda, darbe gecesi yaşanan olayları en iyi şekilde anlatan fotoğraflar yer alırken, sinema salonunda ise bu ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeselleri tüm ziyaretçilere izlettiriliyor.Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Malazgirt'ten bugüne kadar Anadolu toprakları şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'ya kadar gerek Türk halkı, gerekse Çorum'un çok sayıda şehit verdiğini ve kahramanlık örnekleri gösterdiğinin altını çizen Başkan Halil İbrahim Aşgın, "2. Abdulhamid Han'a darbe girişiminde bulunan darbecilere sopasıyla engel olan 7-8 Hasan Paşa da Çorumludur. Onların torunları 15 Temmuz'da adeta yeni bir Çanakkale destanı yazmışlardır. Ülkemiz genelinde 250 civarında şehidimiz, 2 bini aşkın gazimiz olmuştur. Aslında topyekün bir millet gazi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın o hain darbe girişimine maruz kaldığımızda milletimizi tüm meydanlara çağırdığında Türkiye'de tüm meydanlar dolmuş, Çorum meydanı da dolmuştur. Bir kez daha hak demiştir. Hukuk demiştir. Bağımsız Türkiye, ezan dinmesin, bayrak inmesin vatan bölünmesin demiştir herkes" dedi.15 Temmuz şehitlerinden 12'sinin Çorumlu olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Biz geçmişteki tüm şehitlerimizle gurur duyduğumuz gibi 12 şehidimizle de gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'un bu yıl üçüncü yıldönümü. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitler Müzesi faaliyete geçti. Burada 12 şehidimiz için özel odalar oluşturuldu. Ailelerinden özel eşyaları alındı. Buraya hemen hemen her hafta uğruyorum. Her hafta aynı manevi hazzı yaşıyorum. Şehitlerimizin manevi ruhunun burada olduğunu düşünüyorum. 12 şehidimizin yanı sıra 15 Temmuz'un sembol kahramanı olan o gün ölümü öldüren şehit Ömer Halis Demir içinde bir oda ayırdık. Gerek Ömer Halis Demir, gerek Erol Olçok ve diğer tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.15 Temmuz'da Türk milletinin büyüklüğünü tüm dünyaya gösterdiğinivurgulayan Başkan Aşgın, "O gün, savaş uçakları karşısında, helikopterler karşısında, atılan bombalar karşısında bir çok imkan karşısında imanın yeniden kazandığının göstergesi oldu. Büyük bir millet olduğumuzu tüm yeryüzüne tüm dünyaya göstermiş olduk. Öyle büyük bir millet ki uçak geliyor terlikle uçağa kafa tutan bir millet. Bu milletin vergileriyle, helal paralarıyla alınan tanklar bu milletin üzerine o hain FETÖ örgütü tarafından yürütüldüğünde o tankların üzerine yatıyor. Böyle büyük bir milletin parçası, böyle büyük bir milletin mensubu olduğumuz için ne kadar övünsek ne kadar gururlansak azdır" ifadelerini kullandı.Müzenin 2 kattan ve bin 600 metrekare kapalı alandan oluştuğunu anlatan Aşgın, "Alt katta 15 Temmuz o kahramanlık destanının yazıldığı saatlerde haber ajanslarının çektiği fotoğraflar var. Müzemizin girişinde ziyaretçilerimizi bu fotoğraflar karşılıyor. ve o fotoğraflara bakıyoruz gerçekten imkan karşısında imanın zaferinin ne demek olduğunu tüm ziyaretçilerimiz o fotoğraflardan anlıyorlar. İkinci katta 13 odamız var. Bunlardan 12'i tanesi Çorumlu şehitlerimize ait. Bir tanesi de 15 Temmuz'un simgesi haline gelen ve ölümü öldüren Ömer Halis Demir'e ait. Özel eşyalarını görüyorlar. Burada yetkin bir personelimiz var. Bu personelimiz gelen ziyaretçiler tek tek şehitlerimizin hayat hikayelerini anlatıyorlar. Vatan için, bayrak için, Kur'an için yaşamışsanız ölümün ne kadar güzelleşeceğini misafirlerimize anlatıyorlar. Şuan an itibariyle her yaştan 9 bin 883 ziyaretçimiz oldu. Okullarımız akın akın geliyorlar. Herkesi müzemize davet ediyorum" şeklinde konuştu.