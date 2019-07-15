15.07.2019 19:39
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15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

Tokat'ta FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda, düğününden 15 gün önce şehit edilen polis memuru Ferhat Koç'un mezarına ziyarette bulunuldu.

Tokat'ta FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda, düğününden 15 gün önce şehit edilen polis memuru Ferhat Koç'un mezarına ziyarette bulunuldu.
Şehit polisin Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde bulunan kabrine giden Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, Belediye Başkanı İlker Bekler ve bazı daire müdürleri, şehidin babası Mustafa Koç'a başsağlığı dileklerini ileterek dua etti.
Çorum'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Garnizon Şehitliği ile 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı
Kaynak: AA
Tokat, Güncel

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