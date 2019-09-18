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"15 Temmuz'u Anlamak ve Anlatmak" resim sergisi

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "15 Temmuz'u Anlamak ve Anlatmak" konulu resim sergisi açıldı.

18.09.2019 17:46
Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "15 Temmuz'u Anlamak ve Anlatmak" konulu resim sergisi açıldı.
Eğitim öğretim yılının başladığı ilk iki hafta içerisinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Adapazarı Kültür Merkezi önünde "15 Temmuz'u Anlamak ve Anlatmak" konulu resim sergisi açıldı.
Serginin açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un iyi anlaşılması ve anlatılması gerektiğini belirterek, "Hiçbir kimseye, bir zümreye fikrimizi irademizi teslim etmemeliyiz, nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilmemeliyiz. Okuyan, düşünen, düşündüğünü analiz eden sizin gibi genç nesillere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Açılışın ardından sergiyi gezen Durmuş, lise öğrencilerinin hazırladığı sergiyi beğendiğini dile getirerek, çalışmalarda emeği geçen öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.
Öte yandan etkinlikler kapsamında 20 Eylül Cuma günü Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde program düzenleneceği belirtildi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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