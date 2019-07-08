08.07.2019 17:40
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15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde video hazırlandığını ifade etti.
"Vatan Bizim, İrade Bizim" başlıklı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan videolara, "http://15temmuz.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. 15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı
Kaynak: AA
Fahrettin Altun, Güncel

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