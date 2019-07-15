15.07.2019 12:07
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15 Temmuz'un yıldönümünde şehitler mezarı başında anıldı

15 Temmuz

Kocaeli'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler, mezarları başında dualarla anıldı.

Kocaeli'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler, mezarları başında dualarla anıldı.

Kocaeli'de şehitler, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde unutulmadı. İzmit ilçesinde bulunan şehitliklerde dualar edilerek, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Törende şehit mezarlarını tek tek dolaşan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mezarlara karanfil bıraktı. Tören daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla sona erdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, Güncel

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