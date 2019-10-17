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15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz

Çorum'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, 15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılar, "Kalabalık bir aileyiz, kullanıyoruz" diyerek kendilerini savundu.

17.10.2019 15:55

Çorum'da, polisin bir depoya düzenlediği, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sonucunda gözaltına alınan zanlılar sorgularında kendilerini "Kalabalık aileyiz çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyerek savundu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

15 TON KIYILMIŞ TÜTÜN, 500 BİN SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. 'Duman' adı verilen operasyonda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin sahte bandrol, 10 milyon bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon bandrolsüz dolu makaron, 100 bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 elektronik sigara ve bin 170 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Yapılan operasyon sonunda 3 kişi gözaltına altına alındı.

"KALABALIK BİR AİLEYİZ"

Gözaltına alınan 3 şüpheliyi polisler sorguya aldı. Şüpheliler sorgularında "Kalabalık bir aileyiz çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyerek savundu. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz

Çorum, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(4)
BALAMİR 44:Kaçak olan bence amerikan sigaraları. O tütünlerin hepsi yerli. Amerikan sigaraları satılsın diye çiftçinin ektiği helaliyle para kazandığı geliri engelleyin.
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KAFAMDA DELİ SORULAR ...:Yaw bırakın bu işleri , millet tütün içiyor diye tüm karın sancınız. tabi paketi 18 liradan almak yerine adamlar paketini 3 liraya getirdi ya , kuduruyorsunuz :) daha bunlar iyi günlerimiz dahaa :)
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SİĞARAM:benim içtigim siğaranın vergisiyle maaşını alan vekillere yazıyorum siz teşvik ediyorsunuz kaçakçılaga yazzik olsun aldıgınız oya havaya suya nede cabuk unuttunuz maaşınızın nerden geldigini ğribanın dumanından.
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HAYAT:Satmak yok hepsi içiciler.
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