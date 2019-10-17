15 ton kaçak tütünle yakalandılar, 'kalabalık aileyiz, kullanıyoruz' dediler

ÇORUM'da, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularında kendilerini, "Kalabalık aileyiz çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyerek, savunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. 'Duman' adı verilen operasyonda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin sahte bandrol, 10 milyon bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon bandrolsüz dolu makaron, 100 bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 elektronik sigara ve bin 170 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

B.B., D.B ve Y.B. gözaltına alındı.

Sorgularında "Kalabalık bir aileyiz çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.