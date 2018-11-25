15 Tonluk Silindirin Altında Kalan İşçi Öldü

KAYSERİ'de yol yapım çalışması sırasında 15 tonluk silindirin altında kalan Ömer Durkut (50), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Melikgazi
ilçesi Esenyurt Mahallesi
Delikli Taş Caddesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin yol yapım çalışması sırasında kürekle asfalt serpen işçilerden Ömer Durkut (50), Serdar D. yönetimindeki silindirin altında kaldı. Durkut, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Serdar D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Durkut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
- Kayseri
Esenyurt Mahallesi,Melikgazi,İşçi,Kayseri
25 Kasım 2018 Pazar 16:13