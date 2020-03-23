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15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor

Türk bilim insanları tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsü temizlemek adına büyük bir uğraş veriyor. Bu kapsamda Türk 15 bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında virüsün varlığını gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor. Ekip, Türkiye'ye kitleri maliyetine satmak için Sağlık Bakanlığı'na bir teklifte bulundu.

23.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:40

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste vakaların ardı arkası kesilmiyor. Virüs ile mücadelede Türk bilim insanları ön saflarda yer alıyor. Tanı kiti üreten ve ihraç eden A1 Yaşam Bilimleri RTA Laboratuvarı geliştirdikleri tespit kitlerini dünyaya ihraç ediyor. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve moleküler biyoloji alanında doktora yapan Onur Bilenoğlu'nun da olduğu 15 Türk bilim insanı dünyayı kurtarıyor. Ekip, iki ay gibi kısa bir sürede koronavirüs kiti yaptı. Şu ana kadar 15 ülkeye 300 bin test ihraç ettiler.

Kitin 20 yıllık bir birikimin meyvesi olduğunu ifade eden Onur Bilenoğlu başarılarını Türkiye gazetesine anlattı. Bilenoğlu şunları söyledi:

"Yıllardır çeşitli hastalıklar için testler geliştiriyoruz. Koronavirüs olayının patlak vermesinden sonra oklar buraya yöneldi. Birlikte kolları sıvadık. Avustralya'da bir Türk profesörümüzün kurduğu bir firma ile iş birliği yaprak hızlıca tanı kiti geliştirdik. Prosedürler sonrası kiti piyasa sürdük. Bütün birikimimizi bir anlamda buraya harcadık. Ardından peş peşe taleplerle tespit kitlerini dünyaya ihraç ettik. Avustralya, Almanya, Polonya, Çekya, Dubai, Pakistan, Azerbaycan, Kıbrıs'ın da aralarında olduğu 15'e yakın ülkeye kit gönderdik. Bu hastalığın teşhisinde 3 farklı kit biliniyor. Bunların hepsini üretiyoruz. Koronavirüsün RNA'sına (Ribo Nükleik Asit) göre özel olarak tasarladık. Şu ana kadar dünyaya 300 binin üzerinde test gönderdik. Bu rakamlar önümüzdeki günlerde milyonları geçecek.

15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor

"SALGININ BÜYÜMESİNİ BU KİTLER ÖNLÜYOR"

Kitler 3 euroya mal oluyor. Biz ise 7-10 euroya satıyoruz. Burada kit talebi hasta ve ölüm sayısı ile ilgili değil. O ülkenin ne kadar test yapmak istediğiyle ilişkili. Buna baktığımızda ise liderlik Güney Kore'de. Hastalığın zirve yaptığı dönemde günde 20 bin test yaptılar. Ülkemizde ise toplam test sayısı 20 bin civarında. Bu sayı her geçen gün artıyor. Salgının büyümesini bu kitler engelliyor. Ölçebildiğiniz için yönetmek daha kolay oluyor.

"%99,9 VİRÜSÜN VARLIĞINI GÖSTERİYOR"

Sağlık Bakanlığımız geçen günlerde Çin'den 2 milyon hızlı test aldı. Onlarda sonuç 15 dakikada çıkıyor bizde ise 2 saat. Ama bizimkiler moleküler testler. Hassasiyeti ve özgürlüğü çok daha yüksek. %99,9 virüsün varlığını gösteriyor. Çin testlerinde bu orana %70'lere kadar geriliyor. Hızlı olduğu için Çin'e eğilim var. Dikkat edin ama o testlerde sonuç bazen negatif iken pozitif ya da pozitif iken negatif olabiliyor. Virüs vücuda girdiği ilk günlerde Çin kitlerinde bazen görünmüyor. İşte böyle durumlarda bizim kitler devreye giriyor. Sonucu veriyor.

15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor

"ÜLKEMİZE MALİYETİNE SATMAYI ÖNERDİK"

Bu alanda ülkemizde çok başarılı isimler var. Virüs ile sektöre dönüş oldu. Bakanlık kapımızı çaldı. Herkes bir şeyler yapıyor. Devlet bunları bir araya getirmeli. Virüs sonrası ülkeler kapılarını kapattı. Burada kendi içimizde bir şeyler yapmak gerekiyordu. Dışarıya olan bağımızı kırmak lazımdı. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Önceki akşam Sağlık Bakanlığımıza ciddi öneride de bulunduk. Yaptığımız kitleri ülkemize maliyetine satmayı önerdik. Değerlendirip dönüş yapacaklar.

"SAĞLIK BAKANLIĞI SÜRECİ İYİ YÖNETİYOR"

Sağlık Bakanlığı süreci iyi yönetiyor. Hazırlıklara erken başladık. Yerinde adımlar atılıyor. Sadece toplumsal bilinç eksiğimiz var. (Mangal, kutlamalar...) Halkı paniğe sevk etmeden uyarmalıyız. Yıllardır bu sektörün içinde olan isimler olarak söylüyorum endişeye gerek yok. Korona birçok hastalığa göre az ölümcül. Her gün dünyada ortalama tüberkülozdan (verem hastalığı) iki bin kişi ölüyor. Korona sadece viral oldu. Bugün korona yarın başka bir şey. Bu savaş hiç bitmeyecek. Ama şunu öğrendik hayatımızı gözden geçirmeliyiz. Virüs yazın bıçak gibi kesilmeyecek. Sayılar ama bu kadar olmayacak. Yazın artısı şu; insanın savunma mekanizması daha hızlı çalışır. Ama güvenliği elden bırakmamalıyız."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor

Haberin Videosu :

Dünya Türk bilim insanlarının ürettiği bu Koronavirüs kitlerinin peşinde!
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Ekonomi

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Yorumlar (15)
NE DİCEM:avustralyada bir türk profesörü hımmm işte beyin göçümüzün en güzel örneklerinden biri daha. . .
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VATANDAŞ:ÎYÎ GÜZELDE KARDEŞÎM BÎZÎM BÎLÎM ADAMLARIMIZ AŞI KONUSUNDA NEDEN SEVÎNDÎRECEK HABERLER VERMÎYORLAR. AŞI BULMA ÇALIŞMALARI HANGÎ NOKTADA ? DEĞERLÎ BÎLÎM ADAMLARIMIZ NEDEN AŞI VE ÖNEMLÎ TEDAVÎLER KONUSUNDA HEM MÎLLETÎMÎZÎ HEMDE TÜM ÎNSANLIĞI MUTLU EDECEK VE ÖRNEK OLACAK ŞEKÎLDE BÎR AŞI VEYA TEDAVÎ YÖNTEMÎ BULAMIYOR !
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,.-.,:bizim medyada nerdeyse her hafta türk doktorlar kanseri önleyen veya iyi eden ilaci buldu su hastaligin asisini dünyada ilk defa türk bilim adamlari buldu gibi asli astari olmayan haberler cikar bir ilacin asinin gercekten o hastaliga iyi geldigini medya degil testler belirler testler yapilmasi izinlerin alinmasi piyasaya sürülmesi yillar sürer malesef bizde sallamanin bir yaptirimi yoktur reklam yapalim sayfa dolduralim derken hasta insanlarin umutlariyla oynaniyor
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NİHAT:15 dakikalık test kitlerini hazırlayan firma Shenzhen Bioeasy Biotechnology firması. 2007 yılında Çin''de kurulmuş. 2018''de Amerika''da, 2019''da İstanbul Bayrampaşa''da ofisleri açılmış.
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KOKOROKO:Tanı kiti değildir o karete kit''tir
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EZGİ:Bizi test eden henüz yok önce yurt dışına satalım tabi!!!!
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REİS:Onlar para veriyor sizden hayır yok kasa boşaldı
0 1
SALLAMASYON BEDAVA:bedava sallama
Cevap Yaz 1 4
CAHİLLİK DİZ BOYU:Sen de üret sen de salla,oturduğun yerden boş laf yapma.Çalış sen de üret sana da ulan helal olsun bak adam bulmuş diyelim!!!!
4 0
HANİ TEST ?:Daha yeni yurtdisindan 2 milyon kit alinmadimi ? Hani madem biz üretebiliyor ve ihracatini da yapiyoruz , neden yurtdisindan kit aliniyor ? Pek mantikli gelmiyor , ya kendi kitlerimize güvenmiyoruz yada arkasinda saglam Rant var ??!
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