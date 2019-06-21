15. Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

Karacabey 'de, Uluslararası Leylek Festivali'nin heyecanı yaşanıyor.

Karacabey Belediyesi 'nin organizasyonuyla, bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Leylek Festivali, 'leylek köyü' olarak bilinen Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde başlıyor.

İlçenin ülkemiz ve dünyadaki tanıtımı noktasında en prestijli organizasyonlarından biri olan festivale, Türkiye 'den ve dünyanın pek çok yerinden çok sayıda insanın katılması bekleniyor.

Coşku hiç dinmeyecek

Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde yer alarak, Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olan Karacabey'de düzenlenecek festivalde, 2 gün boyunca coşku bir an olsun bitmeyecek.

Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; çocuklar için atölyeler, hayvanat bahçesi standı, bando gösterileri, kuş tahnit salonu organizasyonu, kayık turları, survivor parkuru, yerel ürünler standı, köylü pazarı, animasyon aktiviteleri ve uluslararası leylek koşusu gibi etkinliklerle, Eskikarağaç'ta festival coşkusunun gün boyu devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca cumartesi ve pazar günleri Uludağ Üniversitesi metro durağından ve Karacabey Cumhuriyet alanından, Eskikarağaç Mahallesi'ndeki festival alanına ücretsiz otobüs seferleri yapılacağı ifade edildi.

Ayna sevilen şarkılarını seslendirecek

15. Uluslararası Leylek Festivali kapsamında, Türkiye'nin efsane gruplarından Ayna Grubu da birbirinden güzel nostaljik şarkılarını Karacabeyliler için seslendirecek.

Özkan: "Coşkuya ortak olalım"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları festivale davet ederek coşkuya yerinde ortak olma çağrısında bulundu.

Uluslararası Leylek Festivali'nin, Karacabey'in en prestijli organizasyonlarından biri olduğuna vurgu yapan Özkan, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, 2 gün boyunca birbirinden güzel aktivitelerin katılımcıları beklediğini söyledi.