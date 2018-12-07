15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İngiltere ile Karşılaşacak

15 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, 17 Aralık
Pazartesi günü İngiltere
ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, 17 Aralık Pazartesi günü Burton şehrinde İngiltere ile bir hazırlık maçı yapacak.
Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu
'nun gerçekleştirdiği 15 Yaş Altı Milli Takım'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Emre Bilgin, Egemen Tutar, Cemal Azad Demir (Beşiktaş
), Sacit Eren Nasuh, Kerem Kök, Abdullah Eren
Türkay (Bursaspor
), Ahmet Buğra
Güven, Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can
Karıksız (Galatasaray
), Efe Birinci, Uğurcan Şebelek (Trabzonspor
), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa
), Ahmet Karademir (Atiker Konyaspor
), Adem Metin Türk (İstanbul Soma
Aslan Gücü), Berkant Alpşanlı (Göztepe), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor
), Mustafa Erdilman (Antalyaspor
), Burak İnce (Altınordu
), Melih Bostan (Fenerbahçe
)
Milli takım aday kadrosu, 12 Aralık Çarşamba
günü TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. 16 Aralık Pazar günü Manchester
'a gidecek milliler, 17 Aralık Pazartesi günü İngiltere ile TSİ 15.00'te St. George's Park Tesisleri'nde karşılaşacak.
Aralık,Futbol,İngiltere
07 Aralık 2018 Cuma 15:26