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15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kadrosu belli oldu

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 15 Aralık Pazar günü İngiltere'yle deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

05.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:1415 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İngiltere kadrosu belli oldu
15 Yaş Altı Milli Takımı'nın 15 Pazar günü 'yle deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, teknik direktör Övünç Soykan Başar tarafından açıklanan aday kadronun 9 Aralık Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.
Milli takımın aday kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:
Kaleciler: Arif Şimşir, Mert Furkan Bayram (Altınordu)
Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Lütfi Yurttakal, Mevlüt Emir Gürlek (Antalyaspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Arda Kılıç (Giresunspor), Cankut Kutlu, Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Aslan Atay (Fenerbahçe), Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Bilgin (Bursaspor), İnanç Gürbüz (Galatasaray), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir).

İngiltere, Aralık, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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