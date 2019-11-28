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15 Yaş Badminton Milli Takımı Slovenya'da

15 Yaş Badminton Milli Takımı, Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası için Slovenya'nın Medvode kentine geldi.

28.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:4115 Yaş Badminton Milli Takımı Slovenya'da

15 Yaş Badminton Milli Takımı, Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası için 'nın Medvode kentine geldi.

Fransa'nın Lievin kentinde gerçekleşecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na puan veren Medvode Forza Cup 15 Yaş Altı Badminton Turnuvası, Slovenya'nın Medvode kentinde düzenleniyor.

3 gün sürecek olan turnuvada 234 sporcu madalya mücadelesi verecek. Badminton Milli Takımından Hüseyin Akif Koç, Melih Kağan Yavuz, Arda Doğaç Atan, Kerem Acu, Berat Cambaz, Mert Seven, Mehmet Can Töremiş, Emre Mutlu, Muhammed Ali Atasoy, Hamit Atmaca, Buğra Aktaş, Hasan Hüseyin Gök, Ravza Bodur, Tuğçe Damar, Başak Seven, Şevval Naz Işık, Sümeyye Tuncer, Beren Aşkar, Tuğçe Yurtalan, Ece Terzi, Sıla Çiğdem, Talya Gerçeker, Beyza Maden ve Sinem Yıldız Türkiye'yi temsil edecek.


- Ankara

Slovenya, Spor

Kaynak: DHA

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