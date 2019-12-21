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15 yaşındaki Afgan genci öldüren 2 arkadaşı tutuklandı

KONYA'da, bir mısır tarlası içerisinde 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Afganistan uyruklu Nesim Feiz'nin (15) katil zanlıları olarak gözaltına alınan arkadaşları S.Z. (18) ve H.E. (20) tutuklandı.

21.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:47 15 yaşındaki Afgan genci öldüren 2 arkadaşı tutuklandı

KONYA'da, bir mısır tarlası içerisinde 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan uyruklu Nesim Feiz'nin (15) katil zanlıları olarak gözaltına alınan arkadaşları S.Z. (18) ve H.E. (20) tutuklandı.

Konya-Ereğli Yolu üzerindeki Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde bulunan tarlada 5 Kasım sabahı hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, cesedin 15-16 yaşlarında Afganistanlı bir gence ait olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Yapılan otopside ise göğüs ve karın bölgesinden 3 kez bıçaklandığı belirlenen gencin 2 gün önce öldürüldüğü ortaya çıktı. 

NOTTAN AĞABEYİNE ULAŞILDI

Cesedin üzerindeki kıyafetin cebinde bulunan nottan da gencin Afganistan'da yaşayan ağabeyine ulaşıldı. Ağabey, Nesim Feiz olduğunu söylediği kardeşinin olay tarihinden 10 gün önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, nerede ve kimin yanında kaldığını bilmediğini anlattı. 

ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

Jandarma bünyesinde kurulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda ise Nesim Feizi'nin katil zanlılarının Afganistan uyruklu arkadaşları S.Z. ve H.E. olduğu tespit edildi. İkili, Konya ve Cihanbeyli'de bulunan adreslerine yapılan baskınlarla yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay yerinden ve şüphelilerden alınan DNA örnekleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede eşleşti. 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.



Afganistan, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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