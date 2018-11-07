15 Yaşındaki Çocuğu Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı Yakalandı

İstanbul Bahçelievler
'de sokak ortasında pompalı tüfekle 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuğu öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuk arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Mertcan Karagöz, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Mertcan Karagöz'ü öldüren zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL
İstanbul
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:23